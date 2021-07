Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen/Insel: Mit PKW gegen Scheunenwand

Bild-Infos

Download

Heidkreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.07.2021 Nr. 2

29.07./Gegen Scheunenwand geprallt

Schneverdingen/Insel: Heute Vormittag, gegen 11:10 Uhr, kam es in Insel zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 82jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Insel. Hier kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Eiche, überfuhr einige Meter eines Holzzaunes und stieß gegen eine Scheunenwand, welche in Teilen einstürzte. Der Fahrer konnte nach notärztlicher Versorgung schwer verletzt sein Fahrzeug verlassen und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg in ein Krankenhaus verlegt. Zeugen welche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell