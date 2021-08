Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung PI Heidekreis zum Wochenende 30.07.-01.08.2021

Landkreis Heidekreis (ots)

Walsrode: Auf dem Parkplatz an der Von-Stoltzenberg-Straße beschädigte ein 38-jähriger Fahrer am Samstag Abend gegen halb acht beim Ausparken einen anderen Pkw. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr, ein durchgeführter Alcotest vor Ort ergab einen Wert von 0,70 Promille. Daraufhin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schneverdingen/Neuenkirchen: In Schneverdingen und Neuenkirchen kam es in der Zeit von Freitag auf Samstag zu zwei Diebstählen. In Neuenkirchen begaben sich Unbekannte auf eine Hofstelle und stahlen einen Dieselgenerator aus einem unverschlossenen Schuppen. In Schneverdingen gelangten Unbekannte unbemerkt über eine offene Terrassentür in ein Wohnhaus. Die Täter entwendeten in dem Haus in der Harburger Straße ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Schneverdingen: Zu einem versuchten Einbruch in ein Ferienhaus kam es Am Holzfeld in Schneverdingen. Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag hebelten Unbekannte zunächst an einer Haustür und beschädigten diese. Anschließend drückten die Täter eine Jalousie hoch und warfen einen Stein durch das freigelegte Fenster. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und nahmen Abstand von der weiteren Tatausführung. Die Polizei Schneverdingen bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Tel.: 05193-982500.

Schneverdingen: Am Freitag Abend gegen halb 10 wurden die Kollegen in der Bahnhofstraße in Schneverdingen auf einen E-Scooter aufmerksam und kontrollierten diesen. Die 30-jährige Fahrerin hatte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert, sodass die Fahrt hier endete und ihr auf der Wache Blut abgenommen wurde. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

