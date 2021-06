Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Pkw mit Anhänger verlor dabei während der Fahrt einen unbekannten Gegenstand, der gegen einen entgegenkommenden Trecker prallte und einen Sachschaden verursachte. Der Fahrer des Pkw sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell