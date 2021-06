Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Garten in der Kräutersiedlung in Emsbüren. Sie entwendeten zwei hochwertige E-Bikes mit Zubehör aus einer dortigen Gartenhütte. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Sprinter benutzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Emsbüren unter der Rufnummer 05903-703190 zu melden.

