Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Drei Personen bei Unfall verletzt

Lohne (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Nordhorner Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die 46-jährige Fahrerin eines Ford war gegen 17 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Nissan. Die 55-jährige Fahrerin des Nissan sowie ihr 35 Jahre alter Beifahrer wurden ebenso wie die Ford-Fahrerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

