Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen gesucht (Update)

Heede (ots)

Am 19. Juni soll es in Heede an der Straße Am Hassel zu einem Zwischenfall gekommen sein, bei dem ein bislang unbekannter Mann einem achtjährigen Jungen einen Kabelbinder um den Hals gelegt haben soll (wir berichteten). Wie sich nun herausstellte, wurde die Tat von dem Kind frei erfunden.

