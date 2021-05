Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf Fahrbahnkante geraten und gestürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 67-Jährige hatte gegen 15.00 Uhr außerorts die Alte Heidener Landstraße in Richtung Heiden befahren. Die Heidenerin geriet mit einem Reifen auf die Fahrbahnkante, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

