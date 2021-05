Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad entwendet

Borken (ots)

Ein Pedelec gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Die Täter ließen ein türkisfarbenes Elektrofahrrad vom Typ Victoria Trekking 5.9 SE mitgehen, das verschlossen in einer Garage an der Ramsdorfer Straße gestanden hatte. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

