Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Flotter Motorroller, fehlende Fahrerlaubnis

Gronau (ots)

Höchstgeschwindigkeit 82 km/h - dieses Ergebnis zeigte der Rollen-Prüfstand an, auf den Polizeibeamte am Mittwoch in Gronau einen Motorroller gestellt hatten. Sie hatten zuvor gegen 08.10 Uhr einen 17-Jährigen kontrolliert, der mit dem Fahrzeug auf der Ochtruper Straße unterwegs gewesen war. Die nötige Fahrerlaubnis konnte der Gronau nicht vorweisen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

