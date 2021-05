Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür zu Betriebsräumen aufgehebelt

Bocholt (ots)

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Mittwoch mit Gewalt Zutritt zu betrieblichen Räumen am Busbahnhof in Bocholt verschafft. Die Täter hebelten eine Tür zu dem Haus an der Rebenstraße auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Sie versuchten zudem, einen Tresor zu öffnen. Angaben über eine mögliche Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

