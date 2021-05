Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Kiosk und versuchter Pedelec-Diebstahl

Gescher (ots)

In einen Kiosk am Anglerparadies in Gescher-Hochmoor sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. In unmittelbarer Nähe hatten es Diebe in der gleichen Nacht auf ein Pedelec abgesehen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Schloss gewaltsam zu öffnen. Das Geschehen spielte sich auf dem benachbarten Grundstück einer Firma ab. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell