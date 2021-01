Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kreuzung Hohe Lucht

Unfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 21.01.2021 um 17:48 Uhr ereignete sich in Senden auf der Kreuzung Hohe Lucht (B58 / K2) ein Verkehrsunfall. Eine 38-Jährige PKW Fahrerin aus Ascheberg befuhr die K2 und beabsichtige an der o.a. Kreuzung nach links auf die B58 in Fahrtrichtung Ascheberg abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden 27-Jährigen Sendener Autofahrer. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Der 27-Jährige Sendener und die 6-Jährige Tochter, die sich im Auto der Aschebergerin befand, wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 18:50 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell