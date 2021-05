Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Werkzeug und Rad entwendet

Borken (ots)

Ein Schleifgerät, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge, allesamt der Marke Milwaukee, haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken-Weseke gestohlen. Die Geräte lagerten in einer Garage auf einem Grundstück an der Klemens-August-Straße. Mitgehen ließen die Täter zudem noch ein Damenfahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell