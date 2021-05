Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Rechts-vor-links" missachtet

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Zehnjährige am Mittwoch in Gronau. Das Kind aus Gronau war mit seinem Rad auf der Burgstraße in Richtung Melissenweg unterwegs. An der Kreuzung Burgstraße/Gartenstraße habe es sich erschrocken und sei gestürzt, als es eine von rechts kommende Autofahrerin gesehen habe, erklärte das Mädchen. Zu einer Berührung sei es nicht gekommen, ergänzte das Kind. Die Autofahrerin widersprach dieser Schilderung: Das Kind sei hinten links gegen die Seite ihres Autos gefahren, gab sie an. Die Beschädigungen lassen den Schluss zu, dass es zu einer Kollision zwischen dem Rad und dem Wagen gekommen ist. Die Gronauerin hatte mit ihrem Auto die Gartenstraße aus Richtung Ochtruper Straße befahren. An der Kreuzung gilt die Regel "Rechts-vor-links". Eine ärztliche Behandlung der leichten Verletzung erfolgte nicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell