Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradkontrollen im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr fanden im östlichen Kreisgebiet Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen am Samstag statt. Trotz kühlen Temperaturen nutzten einige Motorradfahrer das sonnige und trockene Wetter. Insgesamt kontrollierten die Polizisten über 30 Biker. Zehn von ihnen fielen wegen zu hoher Geschwindigkeit auf. Ein Motorradfahrer war mit 115 km/h bei erlaubten 70 unterwegs. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Die meisten Kradfahrer hielten sich an die geltenden Regeln und fuhren angemessen. Auffälliger waren allerdings einige Autofahrer. Insgesamt 79 Geschwindigkeitsverstöße wurden an verschiedenen Messstellen festgestellt. Leider kam es am Sonntag zu einigen Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. In den meisten Fällen waren es sogenannte Alleinunfälle. Geschwindigkeit ist der Killer Nr.1. Motorradfahren ist Kopfsache. Gerade zu Beginn der Motorradsaison sollte man sich wieder an seine Maschine gewöhnen. Das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten und das Unterschätzen der Strecken können schnell zu einem schweren Verkehrsunfall führen. Auch die Autofahrer müssen sich wieder an die Biker gewöhnen. Gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht sind wichtige Faktoren zur Vermeidung von Verkehrsunfällen! Fahren Sie vorsichtig!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell