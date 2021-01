Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Tempolimit und erwischt Mofa-Fahrer ohne Führerschein

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Montag die Einhaltung des Tempolimits auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Mehlingen kontrolliert. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von höchstens 100 Kilometern pro Stunde erlaubt. Sieben Fahrzeugführer hielten sich zur Mittagszeit nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie wurden verwarnt, auf zwei von ihnen kommt ein Bußgeld zu.

Zwar nicht zu schnell, aber trotzdem nicht ordnungsgemäß war ein 45-Jähriger unterwegs. Mit seinem Mofa fuhr er 38 Kilometer pro Stunde. Der Mann steuerte das Kleinkraftrad, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Er blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell