POL-PPWP: Aufbruch eines Zigarettenautomaten scheitert

Ein beschädigter Zigarettenautomat ist am Sonntag aus Siegelbach gemeldet worden. Offenbar haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen versucht, das Gerät in der Sportheimstraße aufzubrechen - was ihnen aber nicht gelang. Gestohlen wurde nichts, es blieb beim Sachschaden an dem Automaten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter versucht haben den Automaten aufzusprengen. Die Frontabdeckung hielt der Explosion stand. Laut Zeugen muss der Tatzeitraum am Sonntag, 17. Januar zwischen 12 und 21 Uhr liegen.

Weitere Zeugen, denen eventuell etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |elz

