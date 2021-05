Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Kiosk schlägt fehl

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in einen Kiosk am Kirchender Dorfweg einzubrechen. Sie entfernten das Gitter eines rückwärtigen Kiosk-Fensters und versuchten dieses aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in das Objekt und entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell