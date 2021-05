Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Taschendieb in Einkaufsmarkt unterwegs

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gelegenheit macht Diebe - So geschehen am Montag gegen 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße. Eine 74-jährige Supermarktkundin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und sich nur für kurze Zeit und wenige Meter von ihrem Wagen entfernt. Diesen unbeobachteten Moment nutzte ein Taschendieb sofort schamlos aus und entwendete kurzerhand den in der Handtasche befindliche Geldbeutel der Frau. Den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkte die 74-Jährige erst an der Kasse, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte. Neben kleinere Mengen Bargeld befanden sich in der Geldbörse auch persönliche Dokumente.

Die Polizei gibt zudem folgende Warnhinweise im Zusammenhang mit Taschendiebstählen:

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie diese möglichst körpernah.

-Hängen oder stellen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden nicht unbeaufsichtigt ab

