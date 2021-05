Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen Designer-Rucksack aus Auto

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 8.15 und 8.30 Uhr in der Hauptstraße in Bammental eine Scheibe am Auto einer 38-Jährigen eingeschlagen und ihren Designer-Rucksack im Wert von 900 Euro gestohlen. Darin befanden sich neben ihrem Personalausweis auch ihre EC-Karte, die gesperrt wurde. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten in Meckesheim unter Telefon 06226-1336.

