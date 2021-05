Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Verkehrsunfall bei regennasser Fahrbahn

Mannheim-Jungbusch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 22 Uhr auf der B44 in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke. Ein 20-Jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der B44 unterwegs, als er in der Kurve zur Schanzenstraße, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit einem Verkehrsschild, sowie einem Zaun kollidierte. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell