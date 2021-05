Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 20 Uhr an einer Schule in der Tullastraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf nicht bekannte Art und Weise die Fronteingangstür der Tulla Realschule und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An der Verglasung des Gebäudeeingangs entstand ein Sachschaden von rund 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

