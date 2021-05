Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

Raub auf Blumenladen - Polizei fahndet mit starken Kräften nach zwei flüchtigen Täter

Zeugen gesucht - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Bei einem Raub auf ein Blumengeschäft in der Ludolf-Krehl-Straße erbeuteten unbekannte Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kurz nach 17.00 Uhr betraten zwei männliche Täter den Blumenladen und verlangten von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe, das Bargeld. Im Anschluss gingen die zwei zu Fuß flüchtig. Derzeit fahndet das Polizeipräsidium Mannheim mit starken Kräften nach den Unbekannten. Beide sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Einer der beiden ist ca. 190 cm, der andere ca. 170 cm groß. Sie trugen Mundschutz und Kapuzenpullis. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei, Tel: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell