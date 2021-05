Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen, der am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Dagersheimer Straße in Darmsheim einen Ford beschädigte. Vermutlich beim Ausparken touchierte der Unbekannte die hintere Stoßstange des Ford, was zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro führte. Der Unbekannte machte sich anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697-0 bei der Polizei zu melden.

