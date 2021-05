Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Raub auf Blumenladen - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die beiden Täter mehrere hunderte Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss in Richtung Hauptfriedhof. Beide Täter sollen auffallend enge, dunkle Kleidung sowie Baseballmützen und einen hellen Mund- und Nasenschutz getragen haben. Die Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Zum Zweck der Spurensicherung am Tatort wurde noch am Abend die Zentrale Kriminaltechnik verständigt. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell