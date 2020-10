Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Spiegel kollidieren - Ein Fahrer alkoholisiert

Minden (ots)

Auf der Straße Lannerdal in Minden-Stemmer begegneten sich am Dienstagmittag im innerörtlichen Kurvenbereich zwei Autos. Hierbei stießen die Außenspiegel gegeneinander. Ein beteiligter BMW-Fahrer (39) hielt zunächst an, fuhr aber nach kurzer Zeit weiter. Die Unfallbeteiligte VW-Fahrerin (33) folgte ihm und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, bemerkten sie beim 39-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Es folgte eine Blutprobe. Den Führerschein behielten die Beamten ein.

