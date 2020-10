Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

In Unterlübbe kollidierte am Mittwochabend ein Motorradfahrer mit einem einbiegenden Auto. Hierbei zog sich der Hiller schwere Verletzungen zu. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde er dem Klinikum Minden zugeführt.

Nach Auswertung der Unfallspuren sowie von Zeugenaussagen befuhr ein 73-jähriger Hiller gegen 18.30 Uhr mit seinem KIA die Ellernstraße und hielt in Höhe der Lübbecker Straße (B 65) an. Hier ließ er zunächst mehrere Fahrzeuge passieren, um dann nach links in Richtung Lübbecke auf die Bundesstraße einzufahren. Hier kollidierte er mit einem Kradfahrer (16), der die Lübbecker Straße in Richtung Minden befuhr. Nach dem Zusammenstoß prallte der junge Mann auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Hier kümmerten sich vorübergehend Ersthelfer um den Hiller. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man auf rund 8.000 Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell