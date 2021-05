Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand einer Rebhütte - Zeugen gesucht

Auggen (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstages, 01.05.2021, wurde der Feuerwehr gegen 04:25 Uhr über Notruf der Brand einer Rebhütte in Auggen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand die massive Hütte vollständig in Brand. Letztlich brannte sie bis auf die Grundmauern nieder.

Eine zumindest fahrlässige Brandstiftung scheint nach aktuellem Ermittlungsstand möglich. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf den oder die Verursacher. Die Hütte befindet nordwestlich des Ortsteil Hach, ca. 200 Meter von der B3 entfernt und ist von dieser gut sichtbar.

Personen, welche gegebenenfalls Hinweise auf die letzten Nutzer oder die Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/1788-0, zu melden.

RM/FH

