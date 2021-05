Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Fahrradfahrender flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Merdingen - Im Zeitraum vom Freitag, 30.04.2021, 22:30 Uhr, und Sonntag, 02.05.2021, 12:00 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrender auf einen Opel Astra auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Sellingerstraße 8 in Merdingen abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

