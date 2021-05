Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: verbrannte Lebensmittel verursachen Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.05.2021, gegen 20.35 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in einer Wohnung in der Müßmattstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte starker Rauch aus den Fenstern einer Wohnung festgestellt werden. Ein Großteil der Bewohner hatten das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen um an den Brandherd zu gelangen. Ursächlich für die Rauchentwicklung waren Lebensmittel, welche auf einer Herdplatte standen. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung des Kochfeldes gerieten die Lebensmittel in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Wohnung für eine Nacht nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

