Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Katalysator gestohlen

Schwelm (ots)

Ein 55-jähriger Schwelmer stellte am Donnerstagmorgen seinen 3-er BMW an der Straßburger Straße am Straßenrand ab. Am folgenden Tag bemerkte er beim Losfahren ein ungewöhnliches Geräusch beim Starten des PKW. Als er unter das Fahrzeug schaute, stellte er fest, dass der Katalysator fehlte. Auf dem Boden konnte ein Sägeblatt aufgefunden werden, dieses wurde sichergestellt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

