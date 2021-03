Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin gestürzt? - Polizei sucht weitere Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz vor Mitternacht verständigten Zeugen den Rettungsdienst, nachdem sie in der Haupt-/Heidelberger Straße eine 25-jährige Frau am Boden liegend feststellten. Ob die Frau mit dem mitgeführten Fahrrad zu Sturz kam, konnte nicht geklärt werden. Hinweise auf eine Beteiligung mit einem weiteren Fahrzeug konnten ausgeschlossen werden. Die Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch eine Notärztin mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Die Angehörigen wurden von der Polizei informiert. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sturzgeschehen machen können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell