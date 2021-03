Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Auto aufgebrochen und Handy geklaut - Zeugen gesucht

Mannheim-Luzenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtteil Luzenberg in einen geparkten Sprinter ein. Die Täter schlugen an dem Fahrzeug, das in der Gerwigstraße abgestellt war, die Seitenscheibe ein, gelangten so ins Fahrzeuginnere und entwendeten ein Mobiltelefon der Marke Samsung. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

