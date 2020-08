POL-KR: Kontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Krefeld

Am gestrigen Mittwoch (5. August 2020) hat die Polizei Krefeld im Rahmen ihres "Präsenzkonzepts Innenstadt" einen Sondereinsatz für mehr Verkehrssicherheit durchgeführt.

Kontrolliert wurde an den Kreuzungen Blumentalstraße/Grüner Dyk, Königstraße/Dreikönigenstraße und Königstraße/Hirschgasse, außerdem auf der St. Töniser Straße, am Moerser Platz und auf dem Dampfmühlenweg. Die Beamten hatten vor allem Fehler beim Abbiegen und an Stoppschildern sowie Verstöße gegen die Anschnallpflicht und das Handyverbot im Visier.

15 Fahrer ignorierten das Abbiegezeichen und folgten nicht der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Bei der Kontrolle eines 49-jährigen Italieners, der verbotswidrig von der Blumentalstraße in den "Grünen Dyk" eingebogen war, stellten die Beamten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Sechs Fahrer missachteten ein Stoppschild. Ein Fahrer war nicht angeschnallt. Zwei Autofahrer und ein Radfahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Bei der Überprüfung von drei Personen stellte sich heraus, dass sie per Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. (368)

