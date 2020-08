Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Traar: Autofahrerin flüchtet von Unfallstelle wegen Friseurtermin - Führerschein beschlagnahmt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (4. August 2020) hat eine Autofahrerin einen Unfall an der Trautstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne die Polizei zu informieren. Der Grund: Ein Friseurtermin.

Gegen 11:15 Uhr touchierte die 82-jährige VW-Fahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten Audi, in dem ein dreijähriger Junge saß. Seine 38-jährige Mutter stand währenddessen neben dem Fahrzeug. Der Junge blieb zum Glück unverletzt, allerdings entstand an beiden Autos ein erheblicher Sachschaden. Die 82-Jährige blieb nach dem Zusammenstoß kurz stehen und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Dreijährigen und seiner Mutter. Anschließend gab sie an, sie hätte jetzt einen Friseurtermin und würde später wiederkommen. Sie fuhr davon, woraufhin die 38-jährige Krefelderin die Polizei informierte.

Die Beamten konnten das gesuchte Fahrzeug während der Fahndung ausfindig machen und die Fahrerin im Friseursalon antreffen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie erwartet nun ein Strafverfahren. (367)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell