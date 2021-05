Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall mit einem Leichtverletzten

Sprockhövel (ots)

Ein 39-jähriger Hagener fuhr am Dienstagmorgen auf der Quellenburgstraße in Richtung Wuppertaler Straße. Dabei geriet er mit seinem Hyundai ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

