Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, RW) Zwei Mal Reifen zerstochen

Lauterbach (ots)

Gleich zwei Autos sind in den letzten Tagen Pfarrer-Sieger-Straße von einem Unbekannten beschädigt worden. An einem Mercedes und an einem VW ist jeweils ein Reifen zerstochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten von Sonntag auf Montag passiert sind. Sie geht einem Verdacht nach. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell