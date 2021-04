Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Polizei sucht Zeugen (20.04.2021)

St. Georgen (ots)

Am Dienstag kurz nach 16 Uhr ist es es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler gekommen (wir berichteten). Ein 26-Jähriger war mit einem BMW in Richtung Mönchweiler gefahren und auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Ford einer 30-Jährigen zusammenstieß. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. Insbesondere soll vor dem BMW des Unfallverursachers ein weiteres Auto gefahren sein. Der Fahrer bzw. die Insassen dieses Autos werden dringend gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

