Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei stellt nur wenig Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre fest

Rottweil (ots)

Die Polizei hat im Landkreis Rottweil seit vergangenem Samstag bislang 25 Personen beanstandet, die gegen die nächtliche Ausganssperre verstoßen haben. Zehn davon bereits am vergangenen Samstag. Die meisten wurden in dieser Nacht mündlich verwarnt, weil sie die aktuelle Rechtslage nicht kannten und davon ausgingen, dass die Beschränkung erst ab Anfang der Woche gilt. Bei einigen Nachtschwärmern drückten die Beamten jedoch kein Auge zu. Sie waren in den letzten Tagen nachts überwiegend auf dem Rückweg von Bekanntenbesuchen. Auch ein Pärchen, das von Dienstag auf Mittwoch zur späten Stunde in Oberndorf mit dem Auto in eine Kontrolle geriet, konnte keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt zur späten Stunde angeben. Die beiden 18 und 20-Jährigen wurden belehrt und verwarnt. Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen die Vorschriften des Infektionsschutzes überwachen.

