Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall auf der Ender Talstraße

Herdecke (ots)

Eine 35-jährige Frau aus Witten wurde am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem Fiat auf der Ender Talstraße, in Richtung Herdecke und bog nach rechts in die Straße In der Schlage ab. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß sie beim Abbiegen, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Die Wittenerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die auslaufenden Betriebsmittel werden durch die Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell