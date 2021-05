Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch durch Alarmanlage vereitelt

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Gelände einer Firma in der Ruhrstraße. Als die Täter versuchten ein äußeres Wellblech von der Wand zu lösen, um so einen Zugang zu einer Lagerhalle zu schaffen, lösten sie den Alarm aus. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. In der Firma werden unter anderem Metalle verschiedenster Art gelagert, die Täter gingen ohne Beute aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell