POL-HK: Heidekreis: Falscher Polizeibeamter und Enkeltrick; Soltau: Positiv auf Drogen getestet; Wedemark: Auffahrunfall: Neun beteiligte Fahrzeuge

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.07.2021 Nr. 1

29.07./Falscher Polizeibeamter und Enkeltrick

Heidekreis: Am gestrigen Tag kam es im Heidekreis, hier vermehrt im Bereich Walsrode, Bad Fallingbostel, Dorfmark und Munster zu Anrufen von Betrügern die sich am Telefon als Tochter, Enkelin oder Falsche Polizeibeamte ausgaben. In einigen Fällen wurden durch Unbekannte wiederum hohe Geldbeträge nach einem vermeintlichen Autounfall eines nahen Angehörigen gefordert. Eine neue Variante der Betrüger war, dass diese als angebliche Polizeibeamte anrufen und die Opfer dabei unter dem Vorwand aus dem Haus locken, sich zur Dienststelle zu begeben, um dort mögliche Täter anhand von Lichtbildern zu identifizieren, da sich im nahen Umfeld eine Straftat ereignet habe. Die Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche, so dass es zu keinem Schadenseintritt kam. Die Polizei rät, solche Gespräche umgehend zu beenden. Gehen sie niemals auf die Gespräche ein und machen sie keine Angaben zu ihren persönlichen Daten oder Wertgegenständen. Holen sie sich Rat bei vertrauten Personen oder der Polizei.

29.07./Positiv auf Drogen getestet

Soltau: In eine Polizeikontrolle geriet am Donnerstag, gegen 22:20 Uhr, in der Celler Straße ein 41-Jähriger Autofahrer. Bei der Überprüfung entstand der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem Munsteraner. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Gegen den Fahrer wird nun Ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

29.07./Auffahrunfall: Neun beteiligte Fahrzeuge

Wedemark: Auf der A7 bei Wedemark kam es am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, bei stockendem Verkehrsaufkommen zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt neun Fahrzeuge aufeinander gefahren sind. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, wobei eine Person dem Krankenhaus zugeführt wurde. Der Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt.

