Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in Bergen-Enkheim

Frankfurt am Main (ots)

Ein Kellerbrand neben einer Souterrainwohnung in Bergen-Enkheim verlangte den Einsatzkräften vor Ort Einiges ab. Die um 11:42 alarmierten Einheiten erkundeten das 3-geschossige Wohnhaus mit mehreren Wohnungen zuerst nach evtl. im Haus verbliebenen Bewohnern und mussten einen nicht gehfähigen Bewohner mit Rollstuhl aus der Souterrainwohnung evakuieren. Alle übrigen Bewohner hatten das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung bereits selbständig verlassen. Zeitgleich drangen die Einsatzkräfte mit mehreren Trupps mit Atemschutz ausgerüstet zum Brandherd in einem Kellerraum vor und begannen die Löscharbeiten. Draußen wurde währenddessen die Entrauchung des Treppenraums mittels Hochleistungslüftern begonnen. Es wurden alle Wohnungen kontrolliert ob sich noch Personen oder Haustiere darin befanden und tatsächlich wurden aus erwähnter Souterrainwohnung noch ein Wellensittich und ein Kaninchen vor Feuer und Rauch gerettet. Da die Aufteilung der Kellerräume sehr verwinkelt war und die Einsatzkräfte sich im Dunkeln nur unter erschwerten Bedingungen orientieren konnten, wurde der Keller dann mit Schaum geflutet um auch alle Brandnester in den verschiedenen Abschnitten des Kellers zu erreichen. Die Maßnahme zeigte die erwartete Wirkung und das Feuer war gelöscht. Einzelne Glutnester wurden noch nachgelöscht. Das Wohnhaus ist durch Feuer, Rauch und die Löschmaßnahmen vorübergehend nicht bewohnbar, die betroffenen Mieter werden in Hotels untergebracht. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ermittelt die Polizei, die geschätzte Schadenhöhe liegt im sechsstelligen Bereich.

