POL-HK: Schwarmstedt: Betrüger erbeuten 10.000 Euro - Opfer vor weiterem Schaden bewahrt; Soltau: Flucht vor der Polizei -Fahrrad blieb zurück; Munster: Körperverletzung und Widerstand geleistet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.08.2021 Nr. 1

02.08./Betrüger erbeuten 10.000 Euro - Opfer vor weiterem Schaden bewahrt

Schwarmstedt: Polizeibeamte kontrollierten am 02.08.2021, gegen 11:35 Uhr einen Kleintransporter in der Dorfstraße In dem Fahrzeug befanden sich neben drei Männern in Arbeitskleidung auch ein 78-Jähriger. Im Rahmen der Kontrolle kamen in einem Gespräch mit dem 78-Jährigen Mann Dachdeckerarbeiten bei ihm zur Sprache, wobei er äußerte, bereits eine Zahlung von zehntausend Euro per Überweisung an die Arbeiter geleistet zu haben. Nunmehr sei man auf dem Weg zu seiner Bank, um diesen angeblich nicht erhaltenen Betrag nochmals zu überweisen. Den Beamten kam dieses verdächtig vor und sie überprüften die Männer genauer. Diese waren bereits wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getreten. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Geschädigten wurde unterbunden und er wurde seiner Wohnanschrift zugeführt. Die Polizei warnt davor, Geschäfte an der Haustür abzuschließen. Häufig werden zunächst günstige Angebote von den Anbietern unterbreitet, wobei am Ende, der meist unfachmännisch ausgeführten Tätigkeiten, Summen von mehreren tausend Euro verlangt werden.

02.08./Flucht vor der Polizei - Fahrrad blieb zurück

Soltau: Zwei Jugendliche, auf einem Fahrrad fahrend und zur Nachtzeit ohne Beleuchtung, erweckten die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Die Jugendlichen sollten kontrolliert werden ergriffen aber die Flucht. Der 15-jährige Mitfahrer stellte sich, machte aber keine Angaben. Der Rad fahrende fuhr zunächst weiter. Auf seiner weiteren Flucht entledigte er sich des Fahrrades und konnte zu Fuß entkommen. Der Grund der Flucht wurde nicht bekannt. Das zurückgebliebene Fahrrad wurde sichergestellt. Es handelt sich um ein weinrotes Damenfahrrad der Marke Kettler-City Cruiser. Die Polizei Soltau bittet nun den Eigentümer des Fahrrades sich bei der Polizeidienststelle Soltau, Tel., 05191/93800, zu melden.

02.08./Körperverletzung und Widerstand geleistet

Munster: Am gestrigen Nachmittag fiel ein Gruppe alkoholisierter Personen in der Wilhelm-Bockelmann-Straße, im Bereich des Marktplatzes, auf, aus der heraus es zu Belästigungen der Allgemeinheit und einer ungehörigen Handlung kam. Im weiteren entwickelte sich eine Schlägerei zwischen zwei, 24- und 25jährigen, alkoholisierten Munsteranern aus der Gruppe. Mit dem Eintreffen der Polizei richtete der 24Jährige seine Aggressionen dann gegen einen Polizeibeamten. Er beleidigte diesen und versuchte mit Fäusten auf ihn los zu gehen. Der Mann konnte zu Boden gebracht und fixiert werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund von Verletzungen und seines Ausnahmezustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

