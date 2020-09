Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Jaguar-Fahrer missachtet Vorfahrt

Vlotho (ots)

(jd) Zwei Frauen sind am Sonntagabend (20.9.) bei einem Verkehrsunfall in Vlotho tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 22.10 Uhr auf der Kreuzung Hohenhauser Straße/Lemgoer Straße/Wehrendorfer Straße. Eine 40-jährige Vlothoerin fuhr mit ihrer 83-jährigen Beifahrerin auf der Lemgoer Straße aus Richtung Valdorfer Kirche kommend. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger Kalletaler mit seinem Jaguar auf der Hohenhauser Straße und beabsichtigte die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Wehrendorfer Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach ersten Ermittlungen hat der Kalletaler sein Auto an der Stoppstraße nicht vollständig zum Stehen gebracht. Der VW der Vlothoerin schleuderte durch die Wucht des Aufpralls in eine Böschung an der Wehrendorfer Straße und wurde dabei stark beschädigt. Die beiden Frauen wurden dabei verletzt und verstarben noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte wurden bei den Bergungsarbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho unterstützt. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

