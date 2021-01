Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Für die Sicherheit der Senioren- Infobroschüren im Impfzentrum gegen Trickbetrüger- Wir nutzen die Coronaimpfung zur Vorbeugung auch gegen kriminelle Machenschaften!

Bild-Infos

Download

Kreis Viersen: (ots)

-Gemeinsame Pressemitteilung von Kreis und Polizei Viersen -

Gemeinsam mit dem Impfzentrum des Kreises Viersen werden unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention die gute Gelegenheit nutzen, um die älteren Menschen, die sich ab dem 8. Februar in Dülken gegen Corona werden impfen lassen, mit Warnhinweisen gegen Trickbetrüger und -diebe zu versorgen. Immer wieder warnen die Polizeibehörden vor den Tricks der Betrüger und anderer Krimineller, die bevorzugt ältere Menschen aussuchen, um sie mit verschiedenen Legenden (falsche Polizisten, falsche Wasserwerker, falsche Verwandte, falsche Notare, Ärzte, Rechtsanwälte usw. ) um ihre Ersparnisse und Wertsachen zu bringen. Leider gelingt es den professionellen Kriminellen trotzdem immer wieder zum Erfolg zu kommen.

Ein Grund dafür ist, dass zwar viele Senioren, aber leider immer noch nicht alle von ihnen, die Tricks kennen und bei verdächtigen Anrufen auflegen. Es ist schwierig für uns, alle älteren Menschen zu erreichen. Auch die üblicherweise gut besuchten Vorträge unserer Berater in den Altenstuben und anderen Treffpunkten können coronabedingt bereits seit vielen Monaten nicht mehr stattfinden.

Daher wollen wir die Chance nutzen, möglichst viele ältere Menschen mit unseren Warnhinweisen zu versorgen. Wir werden daher am Ausgang des Impfzentrums einen Infostand einrichten. Damit niemand länger als nötig dort verweilt und auch keine zusätzlichen Kontakte entstehen, sind an diesem Infopunkt ab dem 8. Februar Umschläge zur Mitnahme für die Geimpften ausgelegt. Wir appellieren an alle Impfwilligen und die eventuell begleitenden Angehörigen: Nehmen Sie nach erfolgter Impfung einen Umschlag mit- natürlich kostenfrei! Lesen und beherzigen Sie die Warnhinweise! Legen Sie sich den Umschlag zur stetigen Erinnerung griffbereit neben Ihr Telefon! Sprechen Sie als begleitender Angehöriger mit Hilfe der polizeilichen Informationen mit Ihren älteren Verwandten über die kriminellen Maschen. So kann es gelingen, den Betrügern ihr Handwerk immer schwerer zu machen! Vielen Dank!

Gehen Sie bitte nicht ins Impfzentrum, nur, um eine Broschüre zu holen! Natürlich kann jeder Interessierte, der sich nicht impfen lässt, diese Broschüren kostenfrei bei uns erhalten. Melden Sie sich dafür gerne bei unserer Kriminalprävention unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (79)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell