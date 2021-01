Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Kripo ermittelt nach Bränden und sucht Zeugen

Willich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in Willich gerufen. Gegen 02.20 Uhr brannte auf der Bahnstraße eine Papiermülltonne vor einem Mehrfamilienhaus. Gegen 02.50 Uhr brannte eine Mobil-Toilette auf dem Hundspohlweg. Die Kriminalpolizei schließt derzeit in beiden Fällen eine Selbstentzündung aus und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (78)

