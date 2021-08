Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geschädigte gesucht; Soltau: Heckscheibe beschädigt; Walsrode: Radfahrer schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.08.2021 Nr. 1

09.08./Geschädigte gesucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht den Geschädigten zu einer Diebstahlserie. Im Zeitraum vom Juni 2020 bis Juli 2021 sind zwei Frauenbüsten und ein Rankgitter entwendet und in dem Verfahren sichergestellt worden. Diese drei Gegenstände konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, in Verbindung zu setzten.

07.08./Heckscheibe beschädigt

Soltau: Unbekannte Täter beschädigten am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, die Heckscheibe eines, an der Lüneburger Straße abgestellten, VW. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

07.08./Radfahrer schwer verletzt

Walsrode: Beim Abbiegen von der Quintusstraße in ein Grundstück übersah am Samstag, gegen 12:40 Uhr, der 24jährige Fahrer eines Kleintransporters einen, in gleicher Richtung auf dem Radweg, fahrenden Radfahrer. Der 41Jährige konnte mit seinem Rad dem Transporter noch ausweichen, stürzte dabei aber schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

