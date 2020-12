Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann im Fenster eingeklemmt

GrabowGrabow (ots)

Beim Versuch, mit einer Leiter in seine Wohnung zu gelangen, ist am späten Dienstagabend in Grabow ein Mann leicht verletzt worden. Der 49-Jährige hatte sich zuvor versehentlich ausgesperrt und wollte aus diesem Grund von außen über ein Fenster in seine Wohnung im Obergeschoss gelangen. Er stieg anschließend eine Leiter hinauf, die er an die Außenfassade des Haues gelehnt hatte. Am Fenster angekommen rutschte die Leiter jedoch weg, worauf der 49-Jährige mit einem Arm im angekippten Fenster eingeklemmt wurde. Als Feuerwehr und Polizei zum Rettungseinsatz gerufen wurden, soll sich der Mann bereits einige Zeit in dieser misslichen Lage befunden haben. Feuerwehrleute befreiten den deutschen Mann schließlich, bevor er zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

