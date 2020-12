Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden und einer leicht verletzten Person

ParchimParchim (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am Montagnachmittag in der Region Parchim ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Zudem kam es in beiden Fällen zu erheblichen Sachschäden.

Gegen 13:30 Uhr stießen im Parchimer Raiffeisen- Ring zwei PKW zusammen, wobei ein 28-jähriger deutscher Autofahrer leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des anderen Autos, die vermutlich die Vorfahrt nicht beachtet hatte, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vor Ort auf insgesamt ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Gegen 16:30 Uhr prallte in der Ortslage Damm ein PKW gegen einen parkenden LKW mit Anhänger. Dabei entstand am PKW Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Auch der LKW- Anhänger wurde durch den Aufprall beschädigt. Der 84-jährige deutsche PKW- Fahrer blieb unverletzt.

